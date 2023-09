CAUE 44 – C’Positif : « Faire avec l’existant » #2 — Les équipements CAUE 44 – Hall de Loire-Atlantique développement Nantes, 10 octobre 2023, Nantes.

Au programme :

9h00 : Accueil café

9h15 : Mot d’accueil & introduction

9h25 : Intervention d’un représentant du département

9h45 : Présentation du premier projet

10h45 : Pause

11h15 : Présentation du second projet

12h15 : Intervention surprise

12h30 Fin de la matinée

Détails des projets présentés

1/ Rénovation du collège Le Galinet, à Blain

La rénovation du collège Le Galinet fut une formidable occasion de réenchanter le quotidien des élèves. Un travail qui a interrogé sur ce qui peut accroitre la qualité des apprentissages, le confort de ceux qui ont la charge des enseignements mais aussi celui des personnels qui nourrissent la communauté : Qu’est-ce qu’un établissement scolaire contemporain ancré dans les enjeux environnementaux de son époque ? Quelle peut être aujourd’hui la symbolique d’un tel ensemble ?

Le projet a également soulevé la question des usages avec la réorganisation complète et l’agrandissement de l’espace de restauration. Les flux ont été repensés, simplifiés, cherchant l’évidence. La salle de restauration s’est ouverte sur le paysage pour cadrer des vues et offrir le maximum de lumière aux usagers.

Un dispositif de façade global a été mis en place. Il propose l’habillage des façades sur leur face extérieure, composé de caissons en bois préfabriqué en atelier qui intègrent l’isolation et les nouvelles menuiseries.

Les caissons ont été assemblés sur l’ensemble des façades et revêtus de lames de bardage bois en robinier au rez-de-chaussée et d’un bardage caissettes métalliques aux tonalités bronze sur les étages. Le bâtiment de logements de fonction, situé à l’entrée, a quant à lui été traité différemment avec un bardage métallique en écailles aux tonalités bronze et champagne.

La composition des façades déploie enfin une stratégie solaire sous la forme d’une façade filtrante avec la mise en œuvre de troncs planés en robinier. Ce dispositif évoque un univers forestier, naturel (la ville de Blain se situe à proximité de la forêt de Gâvres). La mise en scène est ludique, elle cherche à provoquer des émotions en puisant dans l’expérience sensible par sa rugosité.

Approche environnementale : niveau BBC Rénovation.

Performances énergétiques :

Bâtiment A : Cep projet : 48,9 kWhep/m² – gain de 47 % (par rapport à la référence),

Bâtiment C Enseignement : Cep projet 43 kWhep/m².an – gain de 53% (par rapport à la référence),

Bâtiment C Administration : Cep projet 40 kWhep/m².an – gain de 55% (par rapport à la référence),

2/ Aménagement de la cour du Collège de Donges

L’aménagement de la cour du collège de Donges est axé sur :

Les seuils, les circulations, l’adressage

– création d’un seuil à l’entrée de l’équipement pour un adressage plus clair et lisible et un rassemblement possible des élèves à l’entrée de la cour ou du restaurant scolaire

– création de seuils en béton devant toutes les entrées et sorties des bâtiments pour un adressage plus clair et lisible, et pour limiter la migration du sable dans les bâtiments

La perméabilité des sols

création d’un espace libre et ouvert en sable compacté avec des plantes tout autour

Le bosquet

– mise en valeur et régénérescence d’une vingtaine d’arbres remarquables de 15 à 20m de haut préservés et délimités grâce à des bancs bordure et bancs de soutènements tout autour

– circulations traversantes et ludiques en copeaux

– jeux (poutres en bois et barres de traction) – mobilier (table récupérée de l’ancienne cour et rondins de bois tables et assises)

La biodiversité

plantation de près de 3700 plantes arborée, arbustive, herbacée, comestibles (arbres fruitiers, petits fruits, condimentaires), de plein soleil, de mi-ombre et d’ombre selon les situations

Le mobilier

– création d’un linéaire de bancs plus ou moins larges (tout autour des plantations)

– plus grande variété avec installation de tables, de bancs transats à 127°, d’une terrasse/podium, de tables et assises en rondins de bois

Les jeux

– installation d’un panier de basket, d’une nouvelle table de ping-pong, de barres de traction, de poutres, de jeux marqués au sol (jeux libres)

Approche environnementale :

augmentation de la perméabilité des sols (cour sablée)

augmentation massive de la place du vivant : plantation de près de 3700 plants avec les 460 élèves des 16 classes du collège

mobilier et ouvrages uniquement réalisés en bois, matériau recyclable et périssable

récupération de dalles béton, de mobilier pour réemploi

Cette revue de projet fait suite au C’POSITIF du 16 mai 2023 sur la thématique « Faire avec l’existant » #1 L’habitat à redécouvrir en replay !

