Nord Caudry Répare #3 à E.Leclerc Caudry Répare à E.Leclerc Caudry, 21 octobre 2023, Caudry. Caudry Répare #3 à E.Leclerc Samedi 21 octobre, 09h30, 13h30 Caudry Répare à E.Leclerc Pour la 3ème édition de Caudry Répare avec les Hauts de France réparent, nous serons présents dans la galerie marchande de E.Leclerc, avec le Repair Café de Clary. Nous tenterons ensemble de réparer vos objets du quotidien, outillages, petits électroménagers ensemble !

#Ne jetons plus, réparons ensemble !
Caudry Répare à E.Leclerc
Boulevard du 8 mai 1945 Caudry
Caudry 59540
Nord
Hauts-de-France

