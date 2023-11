Trail des sables Cauderoue Barbaste, 10 décembre 2023, Barbaste.

Barbaste,Lot-et-Garonne

La course des sables devient le trail des sables !

La course est organisée cette année par Cap Animation qui a pour projet de renouveler la course des sables. La course comptant pour le challenge trails 47. Soutien pour l’association humanitaire Azimuths Fondation.

2 parcours au choix : 9km et 15km..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . EUR.

Cauderoue

Barbaste 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The course des sables becomes the trail des sables!

This year’s race is organized by Cap Animation, which plans to renew the course des sables. The race counts towards the trails 47 challenge. Support for the humanitarian association Azimuths Fondation.

2 courses to choose from: 9km and 15km.

¡La course des sables se convierte en la trail des sables!

La carrera está organizada este año por Cap Animation, que tiene previsto repetir la course des sables. La carrera es puntuable para el desafío « Trails 47 ». Apoyo a la asociación humanitaria Azimuths Fondation.

2 recorridos a elegir: 9 km y 15 km.

Aus dem « course des sables » wird der « trail des sables »!

Der Lauf wird dieses Jahr von Cap Animation organisiert, dessen Projekt es ist, den Course des sables zu erneuern. Der Lauf zählt zur Challenge Trails 47. Unterstützung für die humanitäre Organisation Azimuths Fondation.

2 Strecken zur Auswahl: 9km und 15km.

