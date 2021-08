Bordeaux Théâtre La Pergola Bordeaux, Gironde Caudéran, si loin si proche Théâtre La Pergola Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Théâtre La Pergola, le dimanche 21 novembre à 15:00

Caudéran, si loin si proche ————————— Un air de campagne, entre le théâtre La Pergola et le Parc Bordelais… à deux pas du centre-ville.

3€ (gratuit moins de 18 ans et Carte Jeune), sans réservation

À la périphérie du centre historique, les médiateurs du patrimoine vous invitent à découvrir les richesses des quartiers. Théâtre La Pergola rue Fernand Cazères, Bordeaux Bordeaux Les Pins-Francs Gironde

2021-11-21T15:00:00 2021-11-21T16:30:00

