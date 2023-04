Fête de la Madeleine Dans la bastide Caudecoste Catégories d’Évènement: Caudecoste

Fête de la Madeleine Dans la bastide, 21 juillet 2023, Caudecoste. Repas, animations, feu d’artifice, bal..

2023-07-21 à ; fin : 2023-07-24 . EUR.

Dans la bastide

Caudecoste 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Meal, animations, fireworks, ball. Comidas, entretenimiento, fuegos artificiales, baile. Essen, Animationen, Feuerwerk, Tanz. Mise à jour le 2023-03-31 par OT Destination Agen

