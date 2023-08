L’Atelier des lutins Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine, 10 décembre 2023, Rives-en-Seine.

Rives-en-Seine,Seine-Maritime

Atelier des Lutins : dimanche 10 décembre à la salle de la Tour d’Harfleur.

Au programme, toute la journée à la salle de la Tour d’Harfleur : un marché de Noël, des ateliers créatifs, un spectacle adapté pour les petits et la venue du Père-Noël.

Buvette et crêpes en vente sur place.

Le droit d’entrée contre un jouet neuf ou d’occasion qui sera donné à la Croix Rouge pour le Noël des enfants..

2023-12-10 10:30:00 fin : 2023-12-10 17:00:00. .

Caudebec-en-Caux Rue de la Tour d’Harfleur

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie



Atelier des Lutins: Sunday December 10 at the Salle de la Tour in Harfleur.

All day long at the Salle de la Tour d?Harfleur: a Christmas market, creative workshops, a show for the little ones and a visit from Santa Claus.

Refreshments and crêpes available on site.

Admission fee in exchange for a new or second-hand toy to be donated to the Red Cross for children?s Christmas.

Taller de lutines: domingo 10 de diciembre en la Salle de la Tour de Harfleur.

En el programa de todo el día en la Salle de la Tour de Harfleur: mercado navideño, talleres creativos, espectáculo para los más pequeños y visita de Papá Noel.

Refrescos y crepes in situ.

Entrada a cambio de un juguete nuevo o de segunda mano, que se donará a la Cruz Roja para la Navidad de los niños.

Atelier des Lutins: Sonntag, 10. Dezember, in der Salle de la Tour in Harfleur.

Den ganzen Tag über stehen in der Salle de la Tour d’Harfleur ein Weihnachtsmarkt, kreative Workshops, eine kindgerechte Show und der Besuch des Weihnachtsmanns auf dem Programm.

Getränke und Crêpes werden vor Ort verkauft.

Eintrittsgeld gegen ein neues oder gebrauchtes Spielzeug, das dem Roten Kreuz für die Kinderweihnachtsfeier gespendet wird.

Mise à jour le 2023-08-23 par Normandie Tourisme / Attitude Manche