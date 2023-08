Fête de l’Arbre et de l’Automne 2023 Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine, 12 novembre 2023, Rives-en-Seine.

Rives-en-Seine,Seine-Maritime

Venez découvrir à Caudebec-en-Caux/Rives-en-Seine la fête de l’arbre et de l’automne ! A la recherche d’arbres à racines nues ou en conteneurs pour vos haies, bosquets, vergers… ? Vous pourrez sélectionner celui de votre choix ! Et ne ratez pas le marché des producteurs : vous pourrez y trouver du miel, des pommes et aussi citrouilles, champignons, confitures, châtaignes et bien plus !.

2023-11-12 10:00:00 fin : 2023-11-12 17:00:00. .

Caudebec-en-Caux Place d’Armes

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie



Come to Caudebec-en-Caux/Rives-en-Seine to discover the festival of the tree and the autumn! Are you looking for bare root trees or trees in containers for your hedges, groves, orchards…? You will be able to select the one of your choice! And don’t miss the farmers’ market: you can find honey, apples, pumpkins, mushrooms, jams, chestnuts and much more!

Venga a Caudebec-en-Caux/Rives-en-Seine para descubrir el árbol y la fiesta del otoño ¿Busca árboles a raíz desnuda o en contenedores para sus setos, arboledas, huertos…? Puede elegir el que más le guste Y no se pierda el mercado de agricultores: podrá encontrar miel, manzanas, calabazas, setas, mermeladas, castañas y mucho más

Entdecken Sie in Caudebec-en-Caux/Rives-en-Seine das Baum- und Herbstfest! Sind Sie auf der Suche nach Bäumen mit nackten Wurzeln oder in Containern für Ihre Hecken, Gehölze, Obstgärten…? Hier können Sie den Baum Ihrer Wahl auswählen! Und verpassen Sie nicht den Bauernmarkt: Hier können Sie Honig, Äpfel, aber auch Kürbisse, Pilze, Marmeladen, Kastanien und vieles mehr finden!

