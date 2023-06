Une nuit à Venise, les Musicales de Normandie Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine, 19 août 2023, Rives-en-Seine.

Rives-en-Seine,Seine-Maritime

LEGRENZI / MERULA / RIGATTI / LOTTI MONTEVERDI / GRANDI

Ensemble Les Surprises

Louis-Noël BESTION De CAMBOULAS, direction

Venise était sûrement le plus haut lieu de musique et d’arts aux 16ème et 17ème siècles. L’un des postes les plus convoités de la cité vénitienne était celui de maître de chapelle de la basilique Saint-Marc. Dans la continuité du grand Claudio Monteverdi, musiciens et compositeurs se sont succédés pour faire vivre les fastes musicaux de la basilique. Des doubles-chœur saux intimes duos ou trios, sans oublier les passerelles fréquentes entre sacré et profane, à l’image des Contrafacta, Louis-Noël Bestion De Camboulas et son ensemble Les Surprises naviguent vers ces eaux vénitiennes et nous interprètent les plus belles pages de ces génies de l’affect, de la prosodie et du théâtre..

2023-08-19 à 20:30:00 ; fin : 2023-08-19 . .

Caudebec-en-Caux Place Henri IV

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie



In the 16th and 17th centuries, Venice was surely the world?s foremost center for music and the arts. One of the most coveted positions in the Venetian city was that of Kapellmeister of St. Mark?s Basilica. Following in the footsteps of the great Claudio Monteverdi, a succession of musicians and composers brought the musical splendors of the basilica to life. Louis-Noël Bestion De Camboulas and his ensemble Les Surprises navigate these Venetian waters, interpreting the most beautiful pages of these geniuses of affect, prosody and theater, from double ch?ur sa to intimate duos and trios, not forgetting the frequent bridges between the sacred and the profane, as in the Contrafacta.

Venecia fue sin duda el centro más importante de la música y las artes en los siglos XVI y XVII. Uno de los puestos más codiciados de la ciudad veneciana era el de Kapellmeister de la Basílica de San Marcos. Siguiendo los pasos del gran Claudio Monteverdi, una sucesión de músicos y compositores dieron vida al esplendor musical de la basílica. De los coros dobles a los dúos y tríos íntimos, sin olvidar los frecuentes puentes entre lo sacro y lo profano, como en la Contrafacta, Louis-Noël Bestion De Camboulas y su conjunto Les Surprises navegan por estas aguas venecianas e interpretan las mejores páginas de estos genios del afecto, la prosodia y el teatro.

Venedig war im 16. und 17. Jahrhundert sicherlich der höchste Ort für Musik und Kunst. Eine der begehrtesten Positionen in der venezianischen Stadt war die des Kapellmeisters des Markusdoms. In der Nachfolge des großen Claudio Monteverdi gaben sich Musiker und Komponisten die Klinke in die Hand, um den musikalischen Prunk der Basilika zu beleben. Louis-Noël Bestion De Camboulas und sein Ensemble Les Surprises segeln zu den venezianischen Gewässern und interpretieren die schönsten Seiten dieser Genies des Affekts, der Prosodie und des Theaters.

