Balade en Dyane Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine, 15 juillet 2023, Rives-en-Seine.

Rives-en-Seine,Seine-Maritime

Le 3ème samedi du mois entre mai et septembre, Vincent et Jean-Louis se feront un plaisir de vous emmener faire un petit tour gratuitement à bord d’une Dyane. Vous pourrez ainsi faire une p’tite balade insolite de 15 à 20 min et découvrir les alentours de Caudebec-en-Caux direction Saint-Wandrille-Rançon ou Villequier.

Rendez-vous devant la Maison de la Rando et du Trail de Caudebec-en-Caux (Rives-en-Seine)..

2023-07-15 14:00:00 fin : 2023-07-15 18:00:00. .

Caudebec-en-Caux Maison de la Rando et du Trail

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie



The 3rd Saturday of the month between May and September, Vincent and Jean-Louis will be happy to take you for a free ride in a Dyane. You will be able to make a small unusual stroll from 15 to 20 min and to discover the surroundings of Caudebec-en-Caux direction Saint-Wandrille-Rançon or Villequier.

Meeting point in front of the Maison de la Rando et du Trail de Caudebec-en-Caux (Rives-en-Seine).

El 3er sábado de cada mes entre mayo y septiembre, Vincent y Jean-Louis estarán encantados de llevarle a dar un paseo gratuito en Dyane. Podrá dar un pequeño paseo insólito de 15 a 20 minutos y descubrir los alrededores de Caudebec-en-Caux en dirección a Saint-Wandrille-Rançon o Villequier.

Encuentro frente a la Maison de la Rando et du Trail de Caudebec-en-Caux (Rives-en-Seine).

Samstag im Monat zwischen Mai und September nehmen Vincent und Jean-Louis Sie gerne kostenlos an Bord einer Dyane mit auf eine kleine Rundfahrt. So können Sie eine kleine, ungewöhnliche Fahrt von 15 bis 20 Minuten machen und die Umgebung von Caudebec-en-Caux in Richtung Saint-Wandrille-Rançon oder Villequier entdecken.

Treffpunkt: vor dem Maison de la Rando et du Trail in Caudebec-en-Caux (Rives-en-Seine).

Mise à jour le 2023-05-02 par Normandie Tourisme / Attitude Manche