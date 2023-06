Escales de bateaux Armada Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine, 7 juin 2023, Rives-en-Seine.

Rives-en-Seine,Seine-Maritime

Quelques-uns des plus beaux bateaux invités à l’Armada de la Liberté font escale à Rives-en-Seine avant d’arriver à Rouen !

Venez les admirer depuis le quai Guilbaud !

Mercredi 7 juin :

Atyla : Arrivée à 13h45 – Départ à 14h30

Ring Andersen : Arrivée à 13h45 – Départ à 14h30

Jeudi 8 juin :

Etoile Molène : Arrivée à 14h30 – Départ à 15h15

La Recouvrance : Arrivée à 14h15 – Départ à 15h30

Pascual Flores : Arrivée à 14h15 – Départ à 15h30

Le Renard : Arrivée à 14h30 – Départ à 15h15

Vendredi 9 juin :

Belem : Arrivée vers 14h45 le temps de l’embarquement de passagers

Lundi 12 juin en soirée au 13 juin midi :

La Belle Poule : Arrivée entre 16h00 et 17h00 – Départ vers 09h00 ou 10h00 le mardi 13 juin

Le Mutin : Arrivée entre 16h00 et 17h00 – Départ vers 09h00 ou 10h00 le mardi 13 juin.

Vendredi 2023-06-07 à ; fin : 2023-06-13

Caudebec-en-Caux Quai Guilbaud

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie



Some of the most beautiful boats invited to the Armada de la Liberté call at Rives-en-Seine before arriving in Rouen!

Come and admire them from the Guilbaud quay!

Wednesday, June 7 :

Atyla : Arrival at 1:45 pm ? Departure at 2:30 pm

Ring Andersen : Arrival at 1:45 pm ? Departure at 2:30 pm

Thursday June 8th :

Etoile Molène : Arrival at 2:30 pm ? Departure at 3:15 pm

La Recouvrance : Arrival at 2:15 pm ? Departure at 3:30 pm

Pascual Flores : Arrival at 2:15 pm ? Departure at 3:30 pm

Le Renard : Arrival at 2:30 pm ? Departure at 3:15pm

Friday June 9th :

Belem : Arrival around 2:45 pm while passengers are boarding

Monday June 12 in the evening to June 13 at noon :

La Belle Poule : Arrival between 16:00 and 17:00 ? Departure around 09h00 or 10h00 on Tuesday June 13

Le Mutin : Arrival between 16:00 and 17:00 ? Departure around 09:00 or 10:00 on Tuesday June 13

Algunos de los barcos más bellos invitados a la Armada de la Libertad hacen escala en Rives-en-Seine antes de llegar a Ruán

Venga a admirarlos desde el Quai Guilbaud

Miércoles 7 de junio :

Atyla : Llegada a las 13:45 ? Salida a las 14:30

Ring Andersen : Llegada a las 13:45 ? Salida a las 14h30

Jueves 8 de junio :

Etoile Molène: Llegada a las 14h30 ? Salida a las 15h15

La Recouvrance : Llegada a las 14:15 ? Salida a las 15h30

Pascual Flores : Llegada a las 14:15 ? Salida a las 15.30

Le Renard : Llegada a las 14h30 ? Salida a las 15h15

Viernes 9 de junio :

Belem : Llegada hacia las 14h45 mientras embarcan los pasajeros

Lunes 12 de junio por la tarde a 13 de junio a mediodía :

La Belle Poule: Llegada entre las 16:00 y las 17:00? Salida hacia las 09:00 o 10:00 del martes 13 de junio

Le Mutin : Llegada entre las 16:00 y las 17:00 ? Salida hacia las 09:00 o 10:00 del martes 13 de junio

Einige der schönsten Schiffe, die zur Armada de la Liberté eingeladen wurden, legen in Rives-en-Seine an, bevor sie in Rouen ankommen!

Bestaunen Sie sie vom Quai Guilbaud aus!

Mittwoch, 7. Juni :

Atyla : Ankunft um 13:45 Uhr ? Abfahrt um 14:30 Uhr

Ring Andersen: Ankunft um 13.45 Uhr ? Abfahrt um 14:30 Uhr

Donnerstag, 8. Juni :

Etoile Molène: Ankunft um 14.30 Uhr ? Abfahrt um 15:15 Uhr

La Recouvrance: Ankunft um 14h15 ? Abfahrt um 15:30 Uhr

Pascual Flores: Ankunft um 14:15 Uhr ? Abfahrt um 15:30 Uhr

Le Renard: Ankunft um 14:30 Uhr ? Abfahrt um 15:15 Uhr

Freitag, den 9. Juni :

Belem: Ankunft um 14:45 Uhr, um die Passagiere an Bord zu nehmen

Montag, 12. Juni abends bis 13. Juni mittags :

La Belle Poule: Ankunft zwischen 16:00 und 17:00 Uhr ? Abfahrt gegen 09:00 oder 10:00 Uhr am Dienstag, den 13. Juni

Le Mutin: Ankunft zwischen 16.00 und 17.00 Uhr ? Abfahrt um 09:00 oder 10:00 Uhr am Dienstag, den 13. Juni

