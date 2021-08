Rives-en-Seine Rives-en-Seine Rives-en-Seine, Seine-Maritime Caude’back to the 60’s Rives-en-Seine Rives-en-Seine Catégories d’évènement: Rives-en-Seine

Seine-Maritime

Caude’back to the 60’s Rives-en-Seine, 28 août 2021, Rives-en-Seine. Caude’back to the 60’s 2021-08-28 – 2021-08-29 Quai Guilbaud Caudebec en Caux

Rives-en-Seine Seine-Maritime Rives-en-Seine Voilà 60 ans que la Reconstruction de Caudebec-en-Caux a officiellement pris fin !

Pour fêter cet anniversaire, aussi important pour nos aïeux que pour la transmission de la mémoire à la jeunesse, la Ville de Rives-en-Seine sera à la fête les 28 et 29 août prochain.

Au programme:

Samedi 28 août à 21h

Soirée de lancement avec Les Forbans

Samedi 28 Août – 19h – Place d’Armes1ère partie des Forbans : le groupe HOT SLAP Dimanche 29 Août – 10h-20h – Bord de Seine Une journée riche en événements « vintage »

Présentation à 11h de l’exposition “promenade à caudebec autour de 1960”

Pique-nique musical ambiance guinguette à 12h

Bourse aux vinyles de 10h à 18h

Exposition d’une trentaine de véhicules vintage exposés sur le quai.

Balades gratuites en Dyane de 11h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h00

4 concertsR ock, rockabilly, twist

Scène «Office de Tourisme»

4Ally & The Gators 15h

Cécile Charbonnel – 17h00 Scène «Esplanade du quai»

Lady Namite – 16h00

+33 2 35 95 90 12 https://www.rives-en-seine.fr/

Quai Guilbaud Caudebec en Caux