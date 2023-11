ZISKAKAN : LA SOURS à Port-Louis (Maurice) Caudan Arts Centre Port-Louis Catégorie d’Évènement: Port-Louis ZISKAKAN : LA SOURS à Port-Louis (Maurice) Caudan Arts Centre Port-Louis, 10 novembre 2023, Port-Louis. ZISKAKAN : LA SOURS à Port-Louis (Maurice) 10 et 11 novembre Caudan Arts Centre ZISKAKAN : LA SOURS

« Vivez une soirée exceptionnelle qui célèbre la créolité et le patrimoine culturel des îles sœurs avec le concert du légendaire groupe réunionnais Ziskakan.

Au programme : Exposition, Fonnker, Concert et d’autres surprises !

Un évènement à ne pas rater. »

Maloya / Sega / Blues / Musiques du Monde – Un concert anoncé sur l’Agenda de Madagascar-musiques.net – Caudan Arts Centre Caudan Waterfront, Port Louis 11307 Port-Louis 11307 Port-Louis [{« type »: « link », « value »: « https://caudanartscentre.com/event/ziskakan-la-sours/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T15:30:00+01:00 – 2023-11-10T18:30:00+01:00

2023-11-11T15:30:00+01:00 – 2023-11-11T18:30:00+01:00 LA REUNION MAURICE Détails Catégorie d’Évènement: Port-Louis Autres Lieu Caudan Arts Centre Adresse Caudan Waterfront, Port Louis 11307 Ville Port-Louis Lieu Ville Caudan Arts Centre Port-Louis latitude longitude -20.160955;57.498542

Caudan Arts Centre Port-Louis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/port-louis/