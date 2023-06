Visite guidée de l’entreprise Cauchard Cauchard Quintenas Quintenas Catégories d’Évènement: Ardèche

Visite guidée de l'entreprise Cauchard Samedi 16 septembre, 09h30, 11h00, 14h00, 15h30 Cauchard Entrée sur inscription, 15 personnes maximum Visite de la société Cauchard, labellisée EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant). Venez découvrir l'histoire de l'entreprise ainsi que son savoir-faire.

Le samedi 16 septembre 2023 à partir de 9h30. Rendez-vous sur le site de Cauchard, 3 place du Pontet 07290 Quintenas.

Cauchard 3 place du Pontet 07290 Quintenas Quintenas 07290 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes https://cauchard.com/ La boîte Cauchard est un gage de qualité.

Parfois imitée, jamais égalée. Depuis bientôt 75 ans, nous avons développé un savoir-faire unique dans le façonnage du carton compact. Ce carton haute densité et très résistant est normé pour la conservation intermédiaire ou définitive des documents d’archives. Précurseurs dans la fabrication des boîtes de longue conservation, nous ne cessons de développer nos capacités de production et le choix des matières que nous travaillons afin de répondre au mieux à l’ensemble des besoins de conservation.

Nos produits sont fabriqués à 100% en France: du carton aux différents accessoires, de la transformation à la mise en volume. Notre politique RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) nous conduit à agir pour l’environnement. Nous utilisons ainsi des cartons 100% recyclés ou FSC issus de forêts gérées durablement. Nos chutes de production ainsi que l’ensemble de nos déchets sont soit recyclés soit valorisés en filières agréées. L’ensemble de nos efforts a été récompensé en juillet 2021. Nous avons en effet représenté l’Ardèche à la grande exposition du fabriqué en France organisée par la Présidence de la République au palais de l’Élysée. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T10:30:00+02:00

