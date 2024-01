80e anniversaire du débarquement au Normandy Victory Museum Catz Carentan-les-Marais, samedi 1 juin 2024.

Carentan-les-Marais Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-06-01

fin : 2024-06-09

Le Normandy Victory Museum prépare un riche programme pour ses visiteurs : accueil de vétérans et hommages, démonstrations de véhicules, animations dans le musée et à l’extérieur du musée, conférences d’Edmond Kern, spécialiste de la machine à crypter Enigma, Florent Plana qui a rencontré des centaines de vétérans et diffusé leurs témoignages, Clément Horvath, qui a reçu le prix Histoire 2019 pour ses travaux sur l’étude des correspondances des soldats et Benoît Rondeau, professeur, auteur et historien de la Seconde Guerre mondiale.

Des séances de dédicaces seront également organisées, des projections de films (notamment le film Little Black Devil – From Juno to Putot. Ce film a été réalisé par l’association Maple Leaf / Souvenir Canadien pour mettre à l’honneur les troupes canadiennes engagées dans la libération de la Normandie et de la France) ainsi que des événements festifs. De nombreuses animations seront gratuites. Programme complet sur notre site internet.

Catz Normandy Victory Museum

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie



