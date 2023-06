Exposition : « Jean Gabin, la guerre c’est pas du cinéma » Catz Carentan-les-Marais, 1 avril 2023, Carentan-les-Marais.

Carentan-les-Marais,Manche

Découvrez le parcours incroyable de Jean Gabin pendant la Seconde Guerre mondiale. Son engagement courageux longtemps ignoré, des effets personnels, photos inédites, documents d’archives et un modèle de char Tank Destroyer M10, comme il en a conduit un à la fin de la guerre. Sur 200m2 accessibles pour le prix d’une entrée au musée, vous allez faire connaissance avec une autre facette de ce monstre sacré du cinéma français dont le fils Mathias Moncorgé sera régulièrement présent sur l’expo. Informations et événements sur le site..

Vendredi 2023-04-01 à 10:00:00 ; fin : 2023-11-05 . .

Catz Parc d’Activités de la Fourchette

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie



Discover the incredible journey of Jean Gabin during the Second World War. His courageous commitment long ignored, personal effects, unpublished photos, archival documents and a model of Tank Destroyer M10, as he drove one at the end of the war. On 200m2 accessible for the price of an entrance to the museum, you will get to know another facet of this sacred monster of French cinema whose son Mathias Moncorgé will be regularly present on the exhibition. Information and events on the site.

Descubra el increíble viaje de Jean Gabin durante la Segunda Guerra Mundial. Su valiente compromiso, durante mucho tiempo ignorado, efectos personales, fotos inéditas, documentos de archivo y una maqueta de un Tanque Destructor M10, tal y como conducía uno al final de la guerra. En 200m2 accesibles por el precio de una entrada de museo, conocerá otra faceta de este monstruo sagrado del cine francés cuyo hijo Mathias Moncorgé estará presente regularmente en la exposición. Información y eventos en la página web.

Erfahren Sie mehr über Jean Gabins unglaublichen Lebensweg während des Zweiten Weltkriegs. Sein mutiger Einsatz, der lange Zeit ignoriert wurde, persönliche Gegenstände, unveröffentlichte Fotos, Archivdokumente und ein Modell des Panzers Tank Destroyer M10, wie er einen solchen am Ende des Krieges fuhr. Auf 200m2, die für den Preis eines Museumseintritts zugänglich sind, lernen Sie eine andere Facette dieses heiligen Monsters des französischen Kinos kennen, dessen Sohn Mathias Moncorgé regelmäßig auf der Ausstellung zu sehen sein wird. Informationen und Veranstaltungen auf der Website.

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche