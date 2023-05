Salon du livre à Catus Halle de Catus, 18 juin 2023, Catus.

Séance dédicaces, rencontre avec les auteurs, échange, partage…

Que du bonheur !

Venez nombreux!

Pour cette 3ème édition vous trouverez des romans, des livres jeunesse, des polars, des fictions, des BD et des livres du terroir.

2023-06-18 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-18 18:00:00. EUR.

Halle de Catus

Catus 46150 Lot Occitanie



Signing session, meeting with the authors, exchange, sharing…

Only happiness!

Come and visit us!

For this 3rd edition you will find novels, books for young people, thrillers, fiction, comics and local books

Sesión de firmas, encuentro con los autores, intercambio, puesta en común…

¡Qué placer!

¡Venid en gran número!

En esta 3ª edición encontrarás novelas, libros infantiles, thrillers, ficción, cómics y libros locales

Autogrammstunde, Treffen mit den Autoren, Austausch, Teilen…

Es ist einfach nur schön!

Kommen Sie zahlreich!

Ausgabe finden Sie Romane, Jugendbücher, Krimis, Belletristik, Comics und Bücher aus der Region

