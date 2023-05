Tum’Marche, marche caritative Le Lac Vert, 4 juin 2023, Catus.

Le comité des Fêtes de Salvezou organise une marche pour Marion habitante du village de 29 ans et membre de l’Association pour la Recherche sur les Tumeurs Cérébrales. Actuellement en traitement pour la récidive d’une tumeur au cerveau, cette marche permettra de récolter des fonds qui seront ensuite reversés à l’Association pour la Recherche sur les Tumeurs Cérébrales (A.R.T.C).

Le parcours tracé et balisé autour de Catus fera 11km (D+ 200m). Une pause ravitaillement sera installée à mi-parcours.

Le paiement de la marche se fera sur place au moment du départ.

A l’arrivée, il vous est proposé un repas paëlla à 15€ pour ceux qui le souhaitent. Inscriptions au repas par téléphone au 06 71 23 04 72 avant le 1er juin (places limitées). Le paiement se fait également le jour de la marche.

Pour tout autres renseignements, n’hésitez pas a nous contacter.

2023-06-04 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-04 16:00:00. 5 EUR.

Le Lac Vert

Catus 46150 Lot Occitanie



The Salvezou Festival Committee is organizing a walk for Marion, a 29 year old resident of the village and member of the Association for Brain Tumor Research. Currently undergoing treatment for the recurrence of a brain tumor, this walk will raise funds that will then be donated to the Association for Research on Brain Tumors (A.R.T.C).

The route around Catus will be 11km (D+ 200m). A refreshment break will be set up halfway along the route.

The payment of the walk will be done on the spot at the time of the departure.

At the arrival, a paella meal will be offered at 15? for those who wish it. Registration for the meal by phone at 06 71 23 04 72 before June 1st (limited places). The payment is also done the day of the walk.

For any other information, do not hesitate to contact us

El Comité de Fiestas de Salvezou organiza una marcha en favor de Marion, vecina del pueblo de 29 años y miembro de la Asociación para la Investigación de Tumores Cerebrales. Actualmente en tratamiento por la recidiva de un tumor cerebral, esta marcha recaudará fondos que se donarán a la Asociación para la Investigación de Tumores Cerebrales (A.R.T.C).

El recorrido alrededor de Catus será de 11 km (D+ 200 m). A mitad del recorrido habrá un avituallamiento.

El pago de la caminata se efectuará in situ en la salida.

Al final de la marcha, se ofrecerá una comida en paella a 15? para aquellos que lo deseen. Inscripción para la comida por teléfono en el 06 71 23 04 72 antes del 1 de junio (las plazas son limitadas). El pago también se efectuará el día de la marcha.

Para cualquier otra información, no dude en ponerse en contacto con nosotros

Das Festkomitee von Salvezou organisiert eine Wanderung für die 29-jährige Marion, die im Dorf wohnt und Mitglied der Association pour la Recherche sur les Tumeurs Cérébrales (Vereinigung für Hirntumorforschung) ist. Sie wird derzeit wegen des Wiederauftretens eines Gehirntumors behandelt. Mit der Wanderung sollen Spenden gesammelt werden, die dann an die Association pour la Recherche sur les Tumeurs Cérébrales (A.R.T.C) gespendet werden.

Die Strecke um Catus herum ist 11 km lang und markiert (Höhenunterschied 200 m). Auf halber Strecke wird eine Verpflegungspause eingelegt.

Die Bezahlung der Wanderung erfolgt vor Ort am Start.

Am Ende der Wanderung gibt es ein Paella-Essen für 15 Euro für diejenigen, die es wünschen. Sie können sich vor dem 1. Juni telefonisch unter 06 71 23 04 72 für das Essen anmelden (begrenzte Plätze). Die Bezahlung erfolgt ebenfalls am Tag der Wanderung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns

