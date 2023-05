CONCERT – LES MICHELS 39 Rue des châteaux, 17 juin 2023, Cattenom.

Les Michels reviennent pour une nouvelle soirée de musique.

Duo poétique et loufoque, Les Michels partagent contrebasse, humour et ukulélé pour repenser avec élégance et complicité le répertoire du patrimoine culturel francophone. Les Michels revisitent surtout des chansons de chanteurs – chanteuses décédé(e)s qui s’appelaient Michel, comme par exemple : Michel Brassens, Michel Brel, Michel Aznavour, Michelle Dalida, Michel Dassin, Michelle Vartan, Michel Delpech…

Réservez dès maintenant vos places et profitez de cette belle soirée.. Tout public

Samedi 2023-06-17 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-17 . 12 EUR.

39 Rue des châteaux Espace Culturel Victor Hugo

Cattenom 57570 Moselle Grand Est



Les Michels return for a new evening of music.

A poetic and zany duo, Les Michels share double bass, humor and ukulele to rethink with elegance and complicity the repertoire of French cultural heritage. The Michels revisit songs by deceased singers named Michel, such as Michel Brassens, Michel Brel, Michel Aznavour, Michelle Dalida, Michel Dassin, Michelle Vartan, Michel Delpech…

Reserve your seats now and enjoy this beautiful evening.

Les Michels regresan para una nueva velada musical.

Dúo poético y alocado, Les Michels comparten contrabajo, humor y ukelele para repensar con elegancia y complicidad el repertorio del patrimonio cultural francés. Les Michels revisitan canciones de cantantes fallecidos llamados Michel, como Michel Brassens, Michel Brel, Michel Aznavour, Michelle Dalida, Michel Dassin, Michelle Vartan, Michel Delpech…

Reserve ya sus entradas y disfrute de esta hermosa velada.

Les Michels kehren für einen weiteren Abend voller Musik zurück.

Als poetisches und schrulliges Duo teilen Les Michels Kontrabass, Humor und Ukulele, um mit Eleganz und Komplizenschaft das Repertoire des frankophonen Kulturerbes neu zu überdenken. Les Michels interpretieren vor allem Lieder von verstorbenen Sängern und Sängerinnen, die Michel hießen, wie z.B. Michel Brassens, Michel Brel, Michel Aznavour, Michelle Dalida, Michel Dassin, Michelle Vartan, Michel Delpech, etc.

Reservieren Sie jetzt Ihre Plätze und genießen Sie diesen schönen Abend.

Mise à jour le 2023-05-11 par OT CATTENOM ET ENVIRONS