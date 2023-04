LOTO BINGO Avenue du Général De Gaule, 6 mai 2023, Cattenom.

La Maison d’Assistante Maternelle Les Razmocatt’s organise son premier Loto Bingo.

Ce moment de convivialité sera pour vous l’occasion de gagner de nombreux cadeaux. Vous pourrez également y retrouver un coin buvette et restauration.

Les bénéfices de la soirée seront versés à la Maison d’Assistante Maternelle.

La réservation est obligatoire.. Tout public

Samedi 2023-05-06 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-06 . EUR.

Avenue du Général De Gaule Casino Munucipal

Cattenom 57570 Moselle Grand Est



The Maison d’Assistante Maternelle Les Razmocatt’s is organizing its first Loto Bingo.

This moment of conviviality will be for you the occasion to win many gifts. You will also find a refreshment area and a restaurant.

The benefits of the evening will be donated to the Maison d’Assistante Maternelle.

Reservation is mandatory.

La Maison d’Assistante Maternelle Les Razmocatt’s organiza su primer Loto Bingo.

Este momento de convivencia le dará la oportunidad de ganar numerosos regalos. También encontrará una zona de refrescos y un restaurante.

Los beneficios de la velada se donarán a la Maison d’Assistante Maternelle.

Es necesario reservar.

Das Maison d’Assistante Maternelle Les Razmocatt’s organisiert sein erstes Lotto Bingo.

Bei diesem geselligen Anlass haben Sie die Möglichkeit, zahlreiche Geschenke zu gewinnen. Außerdem gibt es einen kleinen Imbiss und Getränke.

Der Erlös des Abends wird an das Maison d’Assistante Maternelle gespendet.

Eine Reservierung ist erforderlich.

Mise à jour le 2023-04-17 par OT CATTENOM ET ENVIRONS