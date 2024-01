50 ANS DE GYM VOLONTAIRE Cattenom, samedi 23 mars 2024.

50 ANS DE GYM VOLONTAIRE Cattenom Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-03-23 19:30:00

fin : 2024-03-23

Célébrez les cinquante ans de l’association Gym volontaire autour d’un bon repas et partagez un moment de convivialité.

Au menu cocktail de crevettes et avocat – grenadin de veau aux giroles et légumes de saison – fromage – gâteau – café, eau et vin compris.

Sur inscription avant le 24 février.Tout public

30 EUR.

Rue du Bac

Cattenom 57570 Moselle Grand Est



