SPECTACLE LA PIRATE QUI A PEUR DE L’EAU Cattenom, samedi 10 février 2024.

SPECTACLE LA PIRATE QUI A PEUR DE L’EAU Cattenom Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-02-10 16:00:00

fin : 2024-02-10 17:00:00

L’espace culturel propose un spectacle pour les petits et grands enfants de la compagnie Sens en éveil.

Une aventure de pirate qui parle de l’eau mais aussi de la nécessité de croire en soi et de surmonter ses peurs.

Magie, humour et marionnettes seront au rendez-vous.

Conseillé à partir de 5 ans, sur réservation par mail ou téléphone.Enfants

5 EUR.

39 rue des Châteaux

Cattenom 57570 Moselle Grand Est mediatheque.cattenom@gmail.com



L’événement SPECTACLE LA PIRATE QUI A PEUR DE L’EAU Cattenom a été mis à jour le 2024-01-05 par OT CATTENOM ET ENVIRONS