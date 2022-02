CATS ON TREES + STÉPHANE Le Mans, 16 mars 2022, Le Mans.

CATS ON TREES + STÉPHANE L’Oasis 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans

2022-03-16 20:00:00 – 2022-03-16 23:00:00 L’Oasis 1 Avenue du Parc des Expositions

Le Mans Sarthe

EUR 20 26 Au programme : les claviers et la voix de Nina, les rythmiques de Yohan, et la pop, accessible sans perdre de vue l’exigence des compositions comme des textes. Partagé entre ballades (« Une nuit ou deux », « Nobody ») et démonstrations up tempos (« Wake Up », « She Was A Girl »), production organique et synthétique, le duo pop frenchie joue d’égal à égal avec les pointures de la pop anglaise.

Après le succès de Neon, paru en 2018, le duo toulousain revient avec une tournée et un troisième album, Alie, qui condense tout le meilleur dont il a été capable depuis ses débuts, consacrés par leur tube « Sirens Call ».

https://superforma.fr/

