Rock School Barbey, le jeudi 24 février 2022 à 20:30

Après le succès de _**Neon**_, paru en 2018, le duo toulousain revient avec une tournée et un troisième album, _**Alie**_, qui condense tout le meilleur dont il a été capable depuis ses débuts, consacrés par leur tube **« Sirens Call »**. Au programme : les claviers et la voix de **Nina,** les rythmiques de **Yohan**, et la pop, accessible sans perdre de vue l’exigence des compositions comme des textes. Partagé entre ballades (« Une nuit ou deux », « Nobody ») et démonstrations up tempos (« Wake Up », « She Was A Girl »), production **organique** et **synthétique**, le **duo pop frenchie** joue d’égal à égal avec les pointures de la **pop anglaise**.

24€ (Prévente) / 27€ (Sur place)

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux Saint-Jean Gironde



2022-02-24T20:30:00 2022-02-24T23:00:00