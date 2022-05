CATS ON TREES (FESTIVAL RIO LOCO), 17 juin 2022, .

CATS ON TREES (FESTIVAL RIO LOCO)

2022-06-17 21:45:00 – 2022-06-17

Après deux albums à succès, « Cats on Trees » (2013) et « Neon » (2018), un tube planétaire « Sirens Call » (et son clip mémorable dans le Salar d’Uyuni), Nina Goern (piano, voix) et Yohan Hennequin (batterie) se retrouvent face à la crise pandémique et au confinement. Cette séparation « forcée » va s’avérer salvatrice. Les bases du disque « Alie » sont ainsi jetées, sur le socle de la reconnexion à soi. Après de longs mois de tournée intense en 18 ans de musique ensemble, Nina et Yohan se laissent ainsi « respirer ». Le duo pop toulousain signe son retour dans les bacs cet hiver. « La plus belle victoire de ce disque, disent-ils, c’est le nouveau souffle de notre relation ». Se retrouver soi pour mieux donner à l’autre. Mais aussi s’entourer. Car si Nina et Yohan ont écrit, composé et produit les 13 pépites d' »Alie », sans trop y croire, ils contactent des maîtres des studios anglo-saxons pour avoir un regard neuf sur leurs chansons. Bingo, Liam Howe (Adele, Lana del Rey) à la production et Mark « Spike » Stent (Muse, Lady Gaga, Ed Sheeran) au mixage, rejoignent l’aventure, séduits par le talent de ces musiciens singuliers. Creusant un nouveau sillon dans la pop actuelle.

Rendez-vous à la Scène Pont-Neuf du festival Rio Loco !

Pour la 27ème édition du festival Rio Loco Nova Onda, découvrez Cats on Trees et leur alchimie pop !

Après deux albums à succès, « Cats on Trees » (2013) et « Neon » (2018), un tube planétaire « Sirens Call » (et son clip mémorable dans le Salar d’Uyuni), Nina Goern (piano, voix) et Yohan Hennequin (batterie) se retrouvent face à la crise pandémique et au confinement. Cette séparation « forcée » va s’avérer salvatrice. Les bases du disque « Alie » sont ainsi jetées, sur le socle de la reconnexion à soi. Après de longs mois de tournée intense en 18 ans de musique ensemble, Nina et Yohan se laissent ainsi « respirer ». Le duo pop toulousain signe son retour dans les bacs cet hiver. « La plus belle victoire de ce disque, disent-ils, c’est le nouveau souffle de notre relation ». Se retrouver soi pour mieux donner à l’autre. Mais aussi s’entourer. Car si Nina et Yohan ont écrit, composé et produit les 13 pépites d' »Alie », sans trop y croire, ils contactent des maîtres des studios anglo-saxons pour avoir un regard neuf sur leurs chansons. Bingo, Liam Howe (Adele, Lana del Rey) à la production et Mark « Spike » Stent (Muse, Lady Gaga, Ed Sheeran) au mixage, rejoignent l’aventure, séduits par le talent de ces musiciens singuliers. Creusant un nouveau sillon dans la pop actuelle.

Rendez-vous à la Scène Pont-Neuf du festival Rio Loco !

dernière mise à jour : 2022-05-18 par