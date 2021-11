Genève Urgence Disk Records Genève Cat’s eye / ch / electro pop rock Urgence Disk Records Genève Catégorie d’évènement: Genève

Urgence Disk Records, le jeudi 16 décembre à 18:30

cat’s eye (electro pop/ rock) Tabula rasa pour se réinventer. Poursuivre son aventure musicale sans se répéter. Cat’s Eye (alias Benoît Perriard) a sorti le 3 juin 2020 un nouvel album intitulé 8 Hours. Comme un voyage onirique. Les règles étaient les suivantes: des morceaux en-dessous de 3 minutes, des voix traitées par des échos. En juillet 2020, il gagne 3 jours de résidence au SMEM (le Musée Suisse pour la Musique Electronique). Une caverne d’Ali Baba, une page Ebay dont on aurait entré « rare vintage electronic instruments ». L’idée était alors la suivante: réarranger les morceaux de 8 Hours, ne garder que la voix et quelques pistes et faire voyager cette musique dans un univers rétro-futuriste, en n’oubliant pas d’être aussi moderne que possible dans ces nouvelles écritures sonores. Au total, 6 titres ont été enregistrés, dont un nouveau qui clôt ce 8 Hours Awake, A New Start.

prix libre pour l’artiste

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-16T18:30:00 2021-12-16T19:30:00

