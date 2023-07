CATIA WERNECK QUARTET – Tribute to Tania Maria #JazzSurSeine2023 Le Baiser Salé Paris, 13 octobre 2023, Paris.

Le vendredi 13 octobre 2023

de 19h30 à 21h30

de 21h30 à 23h30

.Tout public. payant Tarif sur place : 28 EUR

Tarif web : 25 EUR

Catia Werneck propose avec une équipe de choc, un bel hommage à la majestueuse Tania Maria, ça promet !

Catia Werneck voix, Noé Chantraine piano, Benjamin Asnar basse, Tilo Bertholo batterie

Catia Werneck, chanteuse de la revue « Brazil Tropical » s’est installée en France à l’âge de 21 ans. Elle multiplie les rencontres et accompagne Touré Kunda, Patric Burel, Chico Buarque… Depuis son premier album « Estrêla do Sultão » en 1997, elle fait des aller-retours au Japon et au Brésil où sortent nombreux de ses albums. Elle fait partie de ces artistes des hautes sphères où inclassable et musical se côtoient. Imaginez un univers où la bossa nova aurait rencontré la Soûl, le Jazz et la Pop… Catia Werneck, c’est une grande voix, un sourire, une dose d’énergie positive et rythmique…!

Tania Maria chante en anglais et en portugais, elle mélange le jazz, la pop et le blues, le choro et la samba. Outre sa voix grave, son style est particulièrement reconnaissable à la façon dont elle scat ou siffle et joue simultanément ses mélodies au piano. Avec son Tribute to Tania Maria, Catia Werneck se lance un nouveau défi. A ses côtés, Noé Chantraine au piano, et une rythmique redoutable avec Benjamin Asnar à la basse et Tilo Bertholo à la batterie !

L’album est dans le four… Cela promet !!

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

