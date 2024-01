Cathy Heiting Trio Hôtel C2 Marseille, mercredi 21 février 2024.

Cathy Heiting Trio ♫JAZZ♫ Mercredi 21 février, 20h00 Hôtel C2

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-21T20:00:00+01:00 – 2024-02-21T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-21T20:00:00+01:00 – 2024-02-21T22:00:00+01:00

Pour ce trio, Cathy Heiting, vocaliste et compositrice hors norme à l’éclectisme rafraichissant a invité 2 fidèles camarades de jeu passionnés et passionnants :

Renaud Matchoulian à la guitare et Sylvain Terminiello à la contrebasse pour nous emmener dans un tourbillon de jazz/soul/funk endiablé (standards et compositions) avec parfois dans un virage en épingle, une pointe de lyrique…

Un univers bigarré, pêchu et bienveillant où l’on retrouve la beauté de sa voix accompagnée par des musiciens de grande qualité, un humour un zeste irrévérencieux et une présence généreuse.

Les artistes :

Cathy Heiting voix

Renaud Matchoulian guitare

Sylvain Terminiello contrebasse

Concert d’exception dans le Grand Salon de l’hôtel C2 le mercredi 21 février 2024 à partir de 20h.

Places assises limitées sur réservation uniquement et soumises à restauration.

Entrée libre pour les places debout.

_____________________________________________________________

Hôtel C2 48 rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille