Cathy Heiting & Renaud Matchoulian Domaine de Sulauze (Chemin du Vieux Sulauze), 12 juin 2021-12 juin 2021, Miramas.

Cathy Heiting & Renaud Matchoulian

Domaine de Sulauze (Chemin du Vieux Sulauze), le samedi 12 juin à 17:00

Cathy Heiting, (Prix du Public Crest Jazz Vocal), vocaliste hors norme au parcours éclectique, auteur compositeur et porteuse de projets toujours originaux propose un répertoire jazz/soul avec le guitariste Renaud Matchoulian dont le jeu fin, rythmique permet une interaction joyeuse et créative. Renaud possède un talent voyageur entre jazz et musiques actuelles. Il est également Compositeur de B.O et banjoiste. Les deux artistes partagent le même univers et un goût immodéré du rythme, des envolées, du partage.Leur complicité palpable et le contact chaleureux de cette chanteuse au grand tempérament accompagne le public dans la bienveillance. Un choix savant de grands standards et de morceaux mémorables d’Otis redding, Bill Withers, en passant par Stevie Wonder complète ce programme agrémenté de compositions originales créées cette année par ce duo brillant, éclectique, généreux.

10€

♫JAZZ SOUL♫

Domaine de Sulauze (Chemin du Vieux Sulauze) 13140 Miramas Miramas Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-12T17:00:00 2021-06-12T20:00:00