Cathy Heiting Quintet Rouge Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement, samedi 23 mars 2024.

Cathy Heiting Quintet Rouge Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Cathy Heiting Quintet en concert au Rouge Belle de Mai.

Pour ce Quintet Sélection Jammin’Juan 2023, Cathy a invité 4 fidèles camarades de jeu passionnés et passionnants Renaud Matchoulian à la guitare, Ugo Lemarchand au saxophone ténor et au piano, Sylvain Terminiello à la contrebasse et Samuel Bobin à la batterie pour nous emmener dans un tourbillon de jazz/soul/funk endiablé (standards ET compositions): un univers bigarré, péchu et bienveillant où l’on retrouve la beauté de sa voix accompagné par un quartet de grande qualité, un humour un zeste irrévérencieux et une présence généreuse, un concert qui devrait être remboursé par la sécu dixit les fans !



Vocaliste hors norme au parcours éclectique entre jazz, soul, lyrique et théâtre musical, Cathy Heiting est régulièrement programmée en salles, théâtres et festivals de renom Marseille Jazz des Cinq Continents, Crest Jazz Vocal (Prix du Public), Jazz à Vienne, Sunset et Petit Journal Montparnasse à Paris, Rhino Jazz Festival, Marseille Concerts, Théatre du Balcon, Théâtre Toursky, Réseau Chainon Manquant FNTAV, Région en Scène…..



On a également croisé Cathy lors de belles 1ère parties Michel Legrand, Cecil Mc Lorin Salvant, Didier Lockwood, Thomas Dutronc, Sandra N’Kaké… Elle a collaboré avec des artistes tels que Marja Burchart du groupe Embryo (projet d’échange franco-allemand « Passage » avec Loïs Coeurdeuil), Médéric Collignon, Cyril Benhamou/Tie Break, Cathy Escoffier, Olivier Truchot…



Cathy Heiting, chant et composition

Renaud Matchoulian, guitare et composition

Ugo Lemarchand, piano, saxophone ténor et composition

Sylvain Terminiello, contrebasse et composition

Samuel Bobin, batterie et composition 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 21:00:00

fin : 2024-03-23

Rouge Belle de Mai 47 Rue Fortuné Jourdan

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Cathy Heiting Quintet Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-12 par Ville de Marseille