La caverne Jazz, le vendredi 25 février à 20:45

Pour ce Quintet, Cathy a invité 4 fidèles camarades de jeu passionnés et passionnants : Renaud, Ugo, Jean François et Gérard pour nous emmener dans un tourbillon de jazz/soul/funk endiablé (standards et compositions): un univers bigarré, péchu et bienveillant où l’on retrouve la beauté de sa voix accompagné par un quartet de grande qualité, un humour un zeste irrévérencieux et une présence généreuse, un concert qui « devrait être remboursé par la sécu » dixit les fans ! Pensez à réserver à l’avance ! RÉSERVATIONS SMS 07 54 23 05 43 ♫JAZZ♫ La caverne Jazz 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-25T20:45:00 2022-02-25T23:59:00

