La Pleïade, le vendredi 17 décembre à 19:00

Cathy Heiting (prix du public Crest Jazz Vocal) invite Wim Welker guitariste, Sylvain Terminiello contrebassiste et Gérard Gatto batteur, trois musiciens inspirés et toniques sur un jazz/funk détonnant. Avec Cette chanteuse hybride (jazz, opéra, reggae..) au riche parcours, la soirée est toujours surprenante. Entrée libre Infos : 04.42.18.49.40

Entrée libre

♫JAZZ♫ La Pleïade Lotissement les Tisserands, 13112 La Destrousse La Destrousse Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-17T19:00:00 2021-12-17T21:00:00

