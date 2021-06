CATHY HEITING QUARTET Carrières de Rognes, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Rognes.

CATHY HEITING QUARTET

Carrières de Rognes, le jeudi 22 juillet à 21:30

Concert organisé par le service Culture et soutenu par Provence en Scène. Cathy Heiting (prix du public Crest Jazz Vocal) invite Wim Welker à la guitare,Sylvain Terminiello à la contrebasse et Gérard Gatto à la batterie, trois musiciens inspirés pour un surf tonique sur un jazz/funk hybride ! Dans le cadre de « Provence en Scène ». Tarifs 8€ et 5€ (réduit). RESERVATIONS AUPRES DE L’OFFICE DE TOURISME : 04.42.50.13.36 Attention, toutes les manifestations annoncées sont susceptibles d’être annulées ou reportées. On le sait, avec cette vocaliste hors norme (opéra, jazz, ragga…), … la soirée est toujours surprenante et vibrante… Le public adhère en un instant à son univers ancré dans l’éclectisme assumé. Là se côtoient les grands standards de jazz, portés par une voix «puissante et solaire» accompagnée par un trio chaleureux et un savant choix de morceaux soul ainsi que des compositions… Rajoutons une bonne dose d’humour…, une touche de Pop/Rn’b et la beauté de sa voix d’opéra qui arrive toujours là où on ne l’attend pas pour emporter définitivement un petit bout de l’âme du spectateur… consentant ! Liens : – Site internet: [https://www.cathyheiting.com](https://www.cathyheiting.com) – Page Facebook: [https://m.facebook.com/cathyheitingtrio](https://m.facebook.com/cathyheitingtrio) – Youtube: [https://www.youtube.com/watch?v=AX6uw-uxESM](https://www.youtube.com/watch?v=AX6uw-uxESM)

8 / 5€

♫♫♫

Carrières de Rognes avenue de Lambesc 13840 ROGNES Rognes Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-22T21:30:00 2021-07-22T23:00:00