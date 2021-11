Cathy Heiting – MoVING imfp, 8 décembre 2021, Salon-de-Provence.

Cathy Heiting – MoVING

imfp, le mercredi 8 décembre à 20:30

MOVING/ CATHY HEITING, EMMENE MOI DANS LA FORET PROD “Cathy Heiting, c’est le miel mélangé à du tabasco, une artiste originaire d’Aix-en-Provence pétrie de talent, d’humour et d’humanité.” A.Masson/France Net Infos. Il s’agit ici du 3ème projet de compositions de cette vocaliste hors norme entre jazz/groove et lyrique : “MOVING”, adjectif ou participe présent en anglais qui signifie à la fois “touchant” et “en mouvement”. Ce répertoire de compositions soul/Groove sera lié aux émotions et à la catharsis. Peut-on leur laisser la place à nos émotions ? Comment les partager, les transformer, les danser ? “MoVING” : une pure source d’énergie, un miroir, un partage. cathyheiting ​​​​​​​Chant et compositions : Cathy Heiting Guitare et arrangements : Renaud Matchoulian Basse et arrangements : Sylvain Terminiello Batterie et arrangements : Gérard Gatto

6 / 10€ / gratuit pour les étudiants IMFP

♫SOUL GROOVE♫

imfp 95 avenue raoul francou, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bel-Air Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-08T20:30:00 2021-12-08T22:30:00