Cathy est une vocaliste sans point faible avec une générosité et une musicalité contagieuse. Son univers reste collé au jazz, même si elle le prend souvent à contre-pied et s’en amuse. Chacun de ses concerts est un moment fort, drôle et touchant. Rien ne vaut de la retrouver sur scène accompagnée par des complices aguerris, elle y installe son énergie et sa chaleur, alors Cathy vous embarque. On rit, on pleure, on danse et on chante aussi, une expérience émotionnelle complète en somme.



Une soirée Jazz des cinq continents en partenariat avec les Rendez-vous du Lac.

Marseille Jazz des cinq continents vous donne rendez-vous le 28 juillet au Parc de Maison Blanche pour le concert de Cathy Heiting.

