Marseille La caverne Jazz Bouches-du-Rhône, Marseille Cathy Heiting 4tet La caverne Jazz Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Cathy Heiting 4tet La caverne Jazz, 22 octobre 2021, Marseille. Cathy Heiting 4tet

La caverne Jazz, le vendredi 22 octobre à 20:00

C’est la sémillante cathyheiting qui nous fera l’honneur de sa présence ce vendredi 22 octobre à la Caverne Jazz accompagnée de ses amis Wim Welker à la guitare , Sylvain Terminiello à la contrebasse et Gérard Gatto à la batterie pour un inoubliable et rare moment d’exaltation musicale. Ouverture des portes 19h30 concert vers 20h45. Réservations SMS au 0754230543. [https://www.cathyheiting.com](https://www.cathyheiting.com) ♫JAZZ♫ La caverne Jazz 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-22T20:00:00 2021-10-22T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La caverne Jazz Adresse 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille Ville Marseille lieuville La caverne Jazz Marseille