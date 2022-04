Cathy Escoffier – Serket & The Cicadas Marseille 7e Arrondissement, 14 juin 2022, Marseille 7e Arrondissement.

Cathy Escoffier – Serket & The Cicadas Villa Gaby 285, Corniche Kennedy Marseille 7e Arrondissement

2022-06-14 18:30:00 18:30:00 – 2022-06-14 Villa Gaby 285, Corniche Kennedy

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 7e Arrondissement

25 25 Avec son dernier projet “Serket & The Cicadas” Cathy et son 4Tet “paritaire” transgressent les sentiers battus du jazz. Il mélange les instruments acoustiques à l’électronique, la sensualité du Jazz à l’énergie brute du rock. Le 4Tet crée ainsi un univers cinématographique et lyrique qui puise chez Wayne Shorter, Robert Glasper, autant que Björk, Radiohead ou King Crimson. Serket est une divinité bienveillante et guerrière.



Cathy Escoffier [piano] / Cécile André [voix] / Julien Heurtel [batterie] / Guillaume Renard [basse]



Une soirée Jazz des cinq continents, en coproduction avec la Villa Gaby société DM Event et en partenariat avec Scotto Musique.

Marseille Jazz des cinq continents vous donne rendez-vous le 14 juin à la Villa Gaby pour le concert de Cathy Escoffier – Serket & The Cicadas.

Avec son dernier projet “Serket & The Cicadas” Cathy et son 4Tet “paritaire” transgressent les sentiers battus du jazz. Il mélange les instruments acoustiques à l’électronique, la sensualité du Jazz à l’énergie brute du rock. Le 4Tet crée ainsi un univers cinématographique et lyrique qui puise chez Wayne Shorter, Robert Glasper, autant que Björk, Radiohead ou King Crimson. Serket est une divinité bienveillante et guerrière.



Cathy Escoffier [piano] / Cécile André [voix] / Julien Heurtel [batterie] / Guillaume Renard [basse]



Une soirée Jazz des cinq continents, en coproduction avec la Villa Gaby société DM Event et en partenariat avec Scotto Musique.

Villa Gaby 285, Corniche Kennedy Marseille 7e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-03-30 par