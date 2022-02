Cathy Escoffier 4tet I Serket et Cicadas Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône A la croisée des musiques cinématographiques et lyriques, ce quartet crée un univers envoutant à l’énergie brute et sensuelle. La diversité de ses inspirations, jazz, rock alternatif trip hop et musiques urbaines, flirte avec l’univers visuel des comics.



Serket est une divinité bienveillante de l’Égypte antique, déesse de la fertilité, de la nature, des animaux, de

la magie. Elle est entourée des cicadas – les cigales – telles celles qui accompagnent par leur chant les habitants du bassin méditerranéen dont est originaire le projet. Le Petit Duc accueille Serket et Cicadas dont l'album sorti en 2020 a été classé Révélation par Jazz Magazine. Assistez au concert en Live au sur la chaine web du Petit Duc Le Petit Duc, salle de concerts à Aix-en-Provence



Serket est une divinité bienveillante de l’Égypte antique, déesse de la fertilité, de la nature, des animaux, de

la magie. Elle est entourée des cicadas – les cigales – telles celles qui accompagnent par leur chant les habitants du bassin méditerranéen dont est originaire le projet. Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence

