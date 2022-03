Cathy Beaumont au Connétable Le Connétable,75003 Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le Connétable, 75003 Paris, le lundi 28 mars à 21:00

Concert d’une heure trente, dans la cave du Connétable. S’accompagnant elle-même au piano, Cathy interprète Barbara et Anne Sylvestre (qu’elle a toutes deux bien connues), **ainsi que ses compositions cette fois à 100% sur ses propres textes (grâce à l’atelier de Claude Lemesle).** En invité, Chansonatix pour des duos sur Anne Sylvestre. Accueil et consommation au bar à partir de 21h. Descente au sous-sol à 21h20. Concert de 21h30 à 23h. Entrée gratuite, rémunération au chapeau pour l’artiste. Repas possible sur place avant ou après le spectacle.

Conso recommandée car la salle est gratuite. Chapeau pour l’artiste.

