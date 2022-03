Cathy au Santa Maria : l’auteur et la chanteuse Restaurant Santa Maria,75017 PARIS, 26 mars 2022, .

Restaurant Santa Maria, 75017 PARIS, le samedi 26 mars à 19:00

Concert à deux voix, d’une heure, **précédé d’un repas qu’on prend à partir de 19h** au rez-de-chaussée du restaurant, ambiance conviviale, plats à partir de 10 à 12 €, pizzas, salades, omelettes… À 21h il faut avoir fini de dîner pour descendre dans la salle de spectacle au sous-sol. Michel Riffat, organisateur et présentateur, est très à cheval sur le minutage ! **Chanson française originale : Cathy Beaumont** interprète, de sa voix riche et sensible, des chansons dont elle a composé la musique et dont les paroles sont de **Gérard Gaillaguet**. Lui, dit avec fougue et souvent ironie un peu de ses textes à voix nue. Et leur complicité se révèle dans quelques duos, ou quand l’auteur se risque à bravement en chanter une, et qu’elle l’accompagne et l’encourage… **À 22h, on enchaîne sur une scène ouverte**, où celles et ceux qui le souhaitent peuvent s’inscrire sur place pour présenter une chanson, un poème, une musique… Fin à 23 h tapantes. _Entrée libre. Contribution “au chapeau” pour les artistes. On peut aussi se procurer des CD de la chanteuse et des livres de l’auteur ;)_

Restaurant Santa Maria,75017 PARIS 27 rue Salneuve Quartier des Batignolles Paris



2022-03-26T19:00:00 2022-03-26T23:00:00