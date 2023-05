Catherine Ursin Le Générateur Gentilly Catégories d’Évènement: Gentilly

.Tout public. gratuit Face au Générateur – entre le 15 rue Charles Frérot et l’église St Saturnin 25 mmmmmmmmmètres ! / Arts plastiques, Performance / Dans un geste pictural puissant, une paroi-fresque est peinte en direct. Faire prendre l’air au long mur immaculé du Générateur, lui retourner la peau, l’étendre au soleil et le laisser sécher au vent. Dans un geste pictural puissant, Catherine Ursin déploie une toile de 25 mètres en face du Générateur. Sans relâche et dans un rythme effréné, elle retourne sous le regard du public la peau du Générateur en déployant sa peinture instinctive et improvisée au gré de son imagination. La paroi-fresque achevée, maculée de ses formes noires, humaines, animales, hybrides reprendra sa place dans son antre initiale, à l’intérieur du Générateur dans une procession collective et improvisée. Le Générateur 16 rue Charles Frérot 94250 Gentilly Contact : https://www.legenerateur.com/spectacle/nuit-blanche-2023/ 01 49 86 99 14 https://www.facebook.com/legenerateurgentilly https://www.facebook.com/legenerateurgentilly

