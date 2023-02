CATHERINE LARA EN TRIO CASINO BARRIÈRE ENGHIEN ENGHIEN LES BAINS Catégories d’Évènement: Enghien-les-Bains

Catherine Lara, nouveau concert en trio. Dans un univers musical entre musique du monde et musique classique, accompagnée par 2 musiciens concertistes exceptionnels. Cyrille Lehn, pianiste, orchestrateur de tous les arrangements et la talentueuse Charlotte Gautier, multi instrumentiste piano, synthé, saxophone, mélodica, vocodeur… Catherine Lara égraine tout au long du spectacle ses grands succès de chansons et de violon. Accès personnes à mobilité réduite : 01 39 34 10 80 L’émotion et l’énergie qui caractérisent Catherine Lara sont le cœur de ce spectacle hors du commun..24.0 EUR24.0. Votre billet est ici

