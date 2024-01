Catherine Hiegel Les règles du savoir-vivre dans la société moderne Châteauroux, mardi 19 mars 2024.

Ce premier seul en scène brillamment mis en scène, outre de dénoncer savoureusement la sujétion aux hommes, transforme la jouissive Catherine Hiegel, sociétaire honoraire de la Comédie-Française, en une Jacqueline Maillan joyeuse et enivrante qui aurait musclé son jeu.

En une heure une vie entière peut être mise en boîte, de la naissance à la mort, en n’omettant aucun des rendez-vous prisés par la bienséance le baptême, le mariage et, enfin, l’enterrement religieux en grande pompe. Adaptant le manuel de civilité de la baronne Staffe, best-seller de la fin du XIXe siècle qui entérinait le code de bonne conduite de la bourgeoisie, Jean-Luc Lagarce a glissé dans sa pièce ce qui fait le sel de son écriture précision, ironie et humour pince-sans-rire. Le résultat sur scène est étincelant. D’autant plus qu’une légende théâtrale s’empare du texte, Catherine Hiegel, dont la maturité, la finesse, la souplesse de jeu transforment en brûlot féministe et contemporain ce bréviaire d’un autre âge. L’actrice est au sommet de son art.6 EUR.

