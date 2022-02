Catherine Fricard et Colette Fricot exposent Lesneven Lesneven Catégories d’évènement: Finistère

Lesneven

Catherine Fricard et Colette Fricot exposent Lesneven, 1 juillet 2022, Lesneven.

2022-07-01 14:00:00 – 2022-07-13 18:00:00 place du château chapelle Saint Joseph

Lesneven Finistère Lesneven Catherine Fricard, sociétaire des Ateliers d’Art de France, crée des pièces de terre cuite et des céramiques agrémentées d’émaux.

Colette Fricot, peintre amateur, privilégie le médium à l’huile pour ses diverses peintures de paysages marins et natures mortes sans négliger pour autant aquarelles et pastels. Elle est dans une constante recherche de la lumière et de la transparence. +33 6 62 86 48 25 Catherine Fricard, sociétaire des Ateliers d’Art de France, crée des pièces de terre cuite et des céramiques agrémentées d’émaux.

Colette Fricot, peintre amateur, privilégie le médium à l’huile pour ses diverses peintures de paysages marins et natures mortes sans négliger pour autant aquarelles et pastels. Elle est dans une constante recherche de la lumière et de la transparence. place du château chapelle Saint Joseph Lesneven

