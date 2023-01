Portes ouvertes Atelier de Maroquinerie Catherine Ecobichon _ Carré-Cuir Occagnes Catégories d’Évènement: Occagnes

Portes ouvertes Atelier de Maroquinerie Catherine Ecobichon _ Carré-Cuir, 1 avril 2023, Occagnes. Portes ouvertes Atelier de Maroquinerie 1 et 2 avril Catherine Ecobichon _ Carré-Cuir Découverte de la fabrication à la main d’un article de maroquinerie en cuir. Catherine Ecobichon _ Carré-Cuir 4 la petite rue 61200 Occagnes Occagnes 61200 Orne Normandie Venez découvrir l’atelier de maroquinerie : Carré-Cuir. Vous pourrez assister à des démonstrations sur la fabrication d’un produit de maroquinerie en cuir. Ce moment sera l’occasion d’échanges sur les étapes de fabrication à la main d’un article de maroquinerie, en partant de la peau, jusqu’au produit fini.

Née dans une famille de maroquiniers, et forte de sa longue expérience comme sous-traitante pour la maroquinerie du luxe, Catherine Ecobichon développe, depuis maintenant plus de dix ans, ses propres produits dans son atelier en Normandie.

Les produits présentés sont en cuir de qualité et de coloris variés, entièrement confectionnés à l’atelier : portefeuille, porte-monnaie, ceintures, sacs à main, bracelets etc…

Possibilité de commande d’articles sur mesure.

