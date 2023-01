Quand le papier devient objet… Catherine Borowski / Colle, Papiers, Ciseaux, 1 avril 2023, Steenvoorde.

Catherine Borowski / Colle, Papiers, Ciseaux 1, place du Docteur Jean-Marie Ryckewaert 59114 STEENVOORDE Steenvoorde 59114 Nord Hauts-de-France

Venez découvrir l’art du papercraft; comment transformer une feuille de papier cartonné en un objet de décoration unique et original.

Colle, Papiers, Ciseaux… allias Catherine Borowski, je crée des objets de décoration originaux faits de papier cartonné en 3D (papercraft) pour personnaliser toutes les pièces de votre intérieur. Depuis le printemps 2020, je me suis lancée dans l’illustration poétique sur bois ou autres supports dans l’univers de l’enfance, ainsi que dans la fabrication de bijoux fantaisie et la papeterie. J’ai toujours été passionnée par le papier et le dessin depuis mes plus tendres années et ai poursuivi des études dans cette direction. Après le départ de la maison de mon fils aîné, j’ai investi sa chambre pour en faire un atelier et je me suis installée en micro-entreprise depuis cinq ans, pour proposer mes créations sur les marchés et salons de créateurs ainsi que les galeries et boutiques des Hauts-de-France. Depuis mi-mars 2022, le site collepapiersciseaux.com a vu le jour.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

photo personnelle