Métamorphoses 31 mars – 2 avril Catherine Bihl

« -Une falaise d’améthyste se dresse, verticale, au-dessus du lac, et s’y reflète.

-Rien qu’une popeline violette plissée, cousue le long d’un morceau de velours de soie bleue.

-L’aube poudrée, le buisson d’aubépine pris dans le givre !

-Une cotonnade mauve effilochée effleurée au pinceau d’un peu de pigment blanc.

-Un éboulis de roches. Les pierres sont couvertes de lichen, et pourtant elles sont lumineuses, presque phosphorescentes. Une lumière de nuit. Le torrent les éclabousse.

-Trente coupons d’étoffes cousus ensemble. Des velours ocres et gaufrés, du lin grenat, un motif persan tissé dans une laine, du molleton de coton couvert d’orange et d’émeraude, des papiers déchirés peints avec du sable.

-Et ces nuées turquoises qui montent des prés plantés d’alisiers rouges ?

Et ce glacier aux teintes de crépuscule, et la mer, là, avec ses reflets d’argent ?

-Des tissus, du papier, des fils, du sable et des pigments. C’est tout. »

Les étapes du processus de création d’un panneau mural seront présentées dans l’atelier :

-Choix d’une gamme de tissus selon couleurs, textures, motifs

-Composition, découpe des formes, épinglage, ébauche de figuration ou abstraction -Assemblage par coutures, machine ou main, ou collage

-Peinture des étoffes et des papiers à base de pigments et de sable.

Catherine Bihl 16, rue des vignerons 68400 Riedisheim Riedisheim 68400 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.catherine-bihl.com »}, {« type »: « email », « value »: « info@catherine-bihl.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +33618026310 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:00:00+02:00 – 2023-03-31T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

panneau mural art textile

C Bihl Atelier 2023 mur Photo Catherine Bihl