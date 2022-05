Catherine Arbassette • Exposition Moments of Life Les Vivres de l’Art Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Catherine Arbassette • Exposition Moments of Life Les Vivres de l’Art, 12 mai 2022, Bordeaux. Catherine Arbassette • Exposition Moments of Life

du jeudi 12 mai au dimanche 22 mai à Les Vivres de l’Art

Les Vivres de l’Art présentent, CATHERINE ARBASSETTE Exposition _MOMENTS OF LIFE Faire quelques tours de manèges, grimés, se rendre compte qu’on n’existe pas, réfléchir sur sa place ici et ailleurs. Rentrer chez soi, sans tête, vivre comme on peut, se poser trop de questions mais pas assez finalement. Décider de redevenir léger. Et puis, se masquer pour survivre, se masquer pour disparaitre, renaitre ? ⚡ 3 séries Où sont passées nos têtes ? (2015) Je viens de me rendre compte que je n’existais pas (2014) Good Memories (2020/22) Catherine Arbassette [https://www.31novembre.com](https://www.31novembre.com) Instagram : [https://www.instagram.com/31novembre/](https://www.instagram.com/31novembre/) ★ INFOS ★ Exposition du 12 Mai au 22 Mai 2022 ENTRÉES LIBRES ET GRATUITES VERNISSAGE LE JEUDI 12 MAI Ouverture des portes _ 19:00 Cocktails et Musique Bar sur place ☞ CB acceptée Les Vivres de l’Art présentent, CATHERINE ARBASSETTE : Exposition _MOMENTS OF LIFE Les Vivres de l’Art rue Achard – 33300 bordeaux Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-12T19:00:00 2022-05-12T19:30:00;2022-05-22T20:00:00 2022-05-22T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Les Vivres de l'Art Adresse rue Achard - 33300 bordeaux Ville Bordeaux lieuville Les Vivres de l'Art Bordeaux Departement Gironde

Les Vivres de l'Art Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Catherine Arbassette • Exposition Moments of Life Les Vivres de l’Art 2022-05-12 was last modified: by Catherine Arbassette • Exposition Moments of Life Les Vivres de l’Art Les Vivres de l'Art 12 mai 2022 bordeaux Les Vivres de l'Art Bordeaux

Bordeaux Gironde