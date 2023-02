Catherie Meurisse. Une place à soi Strasbourg Office de tourisme de Strasbourg et sa région Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Strasbourg EUR A l’occasion des Rencontres de l’illustration de Strasbourg, le Musée Tomi Ungerer – Centre national de l’illustration met à l’honneur l’illustratrice Catherine Meurisse. Artiste à la carrière protéiforme, à la fois dessinatrice de presse, autrice de bande dessinée et illustratrice, Catherine Meurisse nous emmène avec elle à la recherche du sens de la vie, dans l’art et la littérature. A travers ses crayonnés, ses courbes à l’encore noire et ses planches colorées, se révèle tout son travail l’introspection et de reconstruction, sa quête du beau et de l’inspiration.

Première illustratrice à être élue à l’Académie des Beaux-Arts dans la section peinture, Catherine Meurisse est même la première femme depuis sa création en 1795. +33 3 68 98 50 00 Strasbourg

