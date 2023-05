Festival d’Orgue Cathérale Saint-Etienne, 13 octobre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Le Festival d’Orgue est organisé par l’Association des Amis de l’Orgue de la Cathédrale de Cahors (AAOCC), acteur principal de l’animation musicale de la Cathédrale.

Cette année ce sont les 30 ans de l’orgue restauré qui seront célébrés avec un programme d’exception et un CD.

Billetterie : Office de tourisme de Cahors.

2023-10-13 à ; fin : 2023-10-15 . EUR.

Cathérale Saint-Etienne

Cahors 46000 Lot Occitanie



The Organ Festival is organized by the Association des Amis de l’Orgue de la Cathédrale de Cahors (AAOCC), the main actor of the musical animation of the Cathedral.

This year it is the 30th anniversary of the restored organ that will be celebrated with an exceptional program and a CD.

Ticket office: Cahors Tourist Office

El Festival de Órgano está organizado por la Association des Amis de l’Orgue de la Cathédrale de Cahors (AAOCC), principal protagonista de la vida musical de la Catedral.

Este año es el 30 aniversario del órgano restaurado, que se celebrará con un programa excepcional y un CD.

Taquilla: Oficina de Turismo de Cahors

Das Orgelfestival wird von der Association des Amis de l’Orgue de la Cathédrale de Cahors (AAOCC), dem Hauptakteur der musikalischen Unterhaltung in der Kathedrale, organisiert.

In diesem Jahr wird das 30-jährige Jubiläum der restaurierten Orgel mit einem außergewöhnlichen Programm und einer CD gefeiert.

Kartenverkauf: Fremdenverkehrsamt von Cahors

Mise à jour le 2023-05-21 par OT Cahors – Vallée du Lot