Nantes Chapelle de l'Immaculée Loire-Atlantique, Nantes Cathédrales RayonNantes Chapelle de l’Immaculée Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Cathédrales RayonNantes Chapelle de l’Immaculée, 19 novembre 2021, Nantes. 2021-11-19

Horaire : 18:30 20:00

Gratuit : oui Entrée Libre Tous publics Les Amis de la Cathédrale et de la Chapelle de l’Immaculée vous invitent à une troisième conférence musicale consacrée au Tombeau du Duc François II et de la Duchesse Marguerite de Foix. Madame Sophie de Gourcy – professeur et conférencière Histoire de l’Art – exposera “Un Regard nouveau sur le tombeau des ducs de Bretagne, chef d’oeuvre de la Renaissance tourné vers l’Espérance”. Jean-François Henri – président de l’association – développera une autre thématique “De l’Eglise des Carmes à la Cathédrale, l’itinéraire du Tombeau”. Des intermèdes musicaux seront proposés par les solistes de la Maîtrise et de la Schola de la Cathédrale de Nantes. Chapelle de l’Immaculée adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien 0604190678 https://cathedrale-nantes.fr/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Chapelle de l'Immaculée Adresse 6 Rue Malherbe Ville Nantes Age maximum Tous publics lieuville Chapelle de l'Immaculée Nantes